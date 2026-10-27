الرياضة تمهل اتحاد تنس الطاولة 48 ساعة للرد على واقعة صفع المدرب للاعبة زينة فاروق

أكدت وزارة الشباب والرياضة أنها تتابع الواقعة المتعلقة بأحد مدربي تنس الطاولة واللاعبة الناشئة زينة فاروق، خلال مشاركتها في منافسات أسبوع الأمل العالمي للاعبين واللاعبات تحت 12 سنة بمدينة شيفيلد الإنجليزية،والتي تم تداول أنه صفعها.

وقالت الوزارة إنها لم تتلق حتى الآن أية نتائج تتعلق بالتحقيقات الجارية، وهو ما يتعارض مع توجيهات الوزارة السابق إرسالها إلى الاتحاد، والمتضمنة التشديد على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وموافاة الوزارة بذلك.

ووجّهت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة، لموافاة الوزارة بتقرير رسمي مفصل ومعتمد بشأن الواقعة، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ استلام الخطاب.

وتضمن الخطاب مطالبة الاتحاد بموافاة الوزارة بنتائج التحقيقات التي أجراها بشأن الواقعة، وبيان ملابساتها والإجراءات التي اتخذها حيالها، ومدى الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للسلوك والانضباط داخل البعثة الرياضية، إلى جانب التدابير التصحيحية والوقائية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع، فضلًا عن تقرير البعثة طبقًا للقرار الوزاري رقم (1551) لسنة 2026.

كما تضمن خطاب الوزارة التأكيد على توجيهات وزير الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة بشأن الواقعة، بما في ذلك وقف المدرب المعني عن ممارسة أي نشاط، والبدء الفوري في التحقيقات، وموافاة الوزارة بنتائجها، لاتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم موافاتها بالتقرير والبيانات المطلوبة خلال المهلة المحددة، فستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها ووفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للشأن الرياضي، مع مراعاة ضمانات التحقيق وحقوق جميع الأطراف، وعدم استباق نتائجه.