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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2000 فرصة عمل للشباب في قطاع التكنولوجيا بمشاركة 120 شركة ورعاية 3 وزارات

ملتقى توظيف
ملتقى توظيف
أحمد عبد القوى

شهدت القاهرة انطلاق النسخة السابعة من ملتقى التوظيف التكنولوجي، تحت رعاية وزارات العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 120 شركة وشريكًا، وإتاحة نحو 2000 فرصة عمل للشباب في التخصصات التكنولوجية المختلفة.

وأكد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، أن الملتقى يمثل نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تأهيل الكفاءات المصرية وربطها باحتياجات سوق العمل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والشبكات.

وجاء تنظيم الملتقى بمبادرة من شركة هواوي مصر، ضمن جهودها لدعم تنمية المهارات الرقمية وتوفير فرص التواصل المباشر بين الخريجين ومسؤولي التوظيف.

وأوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن التعاون في مجال التدريب التكنولوجي أسهم منذ عام 2020 في إعداد واعتماد أكثر من 2000 مدرب، وتدريب ما يزيد على 135 ألف شاب من خلال 193 أكاديمية بالجامعات المصرية.

وأشار إلى تخريج أكثر من 6000 متدرب في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة، مع استهداف تدريب 15 ألف شاب خلال خمس سنوات.

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لتطوير التدريب المهني وإتاحة برامج متخصصة للطلاب والخريجين.

كما تضمنت الفعاليات منصة افتراضية تستهدف الوصول إلى أكثر من 100 ألف موهبة، بما يدعم جهود الدولة في تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري.

ملتقى توظيف مصر

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