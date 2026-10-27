محمد أبو خضرة خلال مؤتمر صحفى : التخارج العقاري يعكس حيوية السوق المصرية ويفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين

أكد الدكتور محمد أبو خضرة، الرئيس التنفيذي لمنصة «بروبرتي إكزت»، أن التخارج من الاستثمار العقاري يمثل جزءًا طبيعيًا من دورة حياة الأصول، ولا يعكس بالضرورة تعثر المستثمر، بل قد يكون قرارًا استثماريًا يستهدف إعادة توظيف رأس المال والاستفادة من فرص جديدة بالسوق المصرية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى أن زيادة المعروض من الوحدات بغرض إعادة البيع تعكس تنوع الخيارات الاستثمارية وحيوية القطاع العقاري، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على دراسات الجدوى والتقييم الدقيق للأصول قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق منصة متخصصة في الاستثمار والتخارج العقاري، بدعم من شركة استشارات مالية تمتلك خبرات مرتبطة بأكثر من 3000 مطور عقاري في 12 دولة.

وأشار أبو خضرة إلى أن المنصة تستهدف توفير بدائل استثمارية تتناسب مع احتياجات العملاء، من خلال تحليل القيمة السوقية للعقارات، والالتزامات المالية المتبقية، وتوقيتات البيع والشراء، والعوائد المتوقعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نورهان الطور، الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية الداعمة، أن تطوير أدوات التحليل والتقييم العقاري يسهم في تعزيز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة، وتحقيق أفضل استفادة من أصولهم.

ويعكس إطلاق المنصة استمرار تطور الخدمات المرتبطة بالاستثمار العقاري في مصر، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والخبرات الاستشارية لدعم حركة التداول وتعزيز كفاءة السوق.