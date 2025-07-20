أستاذ علاقات دولية: تكامل مصري سعودي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية إن مصر تدعم المشير خليفة حفتر في الملف الليبي، ونفس الأمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية تدعم المشير حفتر، وذلك بهدف الحفاظ على مقومات الدولة، والحفاظ على الاستقرار ومؤسسات الدولة.

الهدف الأساسي للسعودية

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية هو منع وصول الجماعة المسلحة التي تعمل لأجندة معينة، وبالتالي نستطيع الربط بين الموقف السعودي من ثورة 30 يونيو ضد التنظيم الإخواني.

وأشار إلى أن هنا يكون فيه نوع من تكامل الأدوار، ونفس الأمر في السودان وسوريا، بل بالعكس الموقف في سوريا أن تركيا عقب عزل ورحيل نظام بشار الأسد وجاء نظام الشرع، بادرت تركيا لتعويض خسارتها في مصر باستعادة التنظيم في سوريا.