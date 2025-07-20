صحفي: فشل الإخوان في الحكم جعلهم يفكرون في إيذاء الدولة

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم إن جهاز الأمن الوطني قدم مهمة وطنية في عملية اقتحام وتصفية العناصر الإرهابية المجرمة.

استهداف الدولة في الاقتصاد والأمن

واضاف رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الجماعة الإرهابية منذ إسقاط حكمها في مصر وهي تستهدف الدولة المصرية في الاقتصاد والأمن.

استكمال مخططهم

وأكد أن فشل الجماعة الإرهابية في الحكم جعلهم يفكرون في كيفية إيذاء الدولة المصرية واستكمال مخططهم الذي بدأ منذ عام 2011 لإسقاط الدولة، حتى تلحق بما يحدث في الإقليم، وهذا أمر ليس بعيد عننا.