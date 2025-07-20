قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الاستقلال بصناعة الفتوى
إعلامي: الأهلي سيتعاقد مع مهاجم سوبر في يناير المقبل
إعلامي: رصيد أحمد فتوح من التعاطف نفذ.. والزمالك سيوجه الشكر للاعب
النيابة تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بفيديوهات مثيرة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني ولا يمكن فصله عن استشراف المستقبل
وزير الأوقاف: تطوير مهارات الأئمة والدعاة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟
برلمانية: مصر لن تسقط في فخ الإرهاب مجددًا.. وتحركات الداخلية رسالة حاسمة لأعداء الوطن
كريم نيدفيد ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة بيع نهائي
خالد الغندور: الناس بتتكلم عن زيزو ونسيت كارثة رحيل 3 لاعبين من الأهلي ببلاش
طرق دفع فاتورة المياه 2025 عبر الموبايل.. خطوات سهلة ومباشرة
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: بيان "الداخلية" يسلط الضوء على حقيقة تنظيم الإخوان الإرهابي

النائب المهندس حازم الجندى عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
النائب المهندس حازم الجندى عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصي

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، ان البيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إحباط مخطط إرهابي لحركة " حسم " التابعة لجماعة الإخوان،  لا يكشف فقط عن محاولة فاشلة جديدة لجماعة الإخوان وأذرعها المسلحة، بل يعيد تسليط الضوء على حقيقة هذا التنظيم الذي لم يتخلَّ عن مشروعه الهدام، ولا يزال يتحرك في الخفاء بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية.

ولفت النائب حازم الجندى ، في بيان له ، إلى أن تحركات ما تُسمى بحركة حسم، والتنقلات المشبوهة لعناصرها بين الدول، والتخطيط لإدخال عناصر مدربة إلى الداخل، تكشف عن استمرار الدعم الخارجي الذي تتلقاه الجماعة، وعن إصرارها على استخدام العنف كوسيلة للتواجد بعد أن لفظها الشعب المصري سياسيًا وشعبيًا.

وأكد عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ، أنه ما يجب التذكير به اليوم ، ومع كل محاولة إرهابية جديدة، هو أن جرائم جماعة الإخوان في حق الدولة المصرية لا تسقط بالتقادم، ولن تُغتفر مهما مر الزمن، وتابع، فقد عايشنا جميعًا تلك المرحلة السوداء من التفجيرات واستهداف أبنائنا من رجال الشرطة والجيش والقضاء، ودماء الشهداء لا تزال شاهدة على وحشية هذا التنظيم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اليوم أكثر وعيًا وقوة، وأجهزتها الأمنية أكثر يقظة وكفاءة، وهو ما تجلى في الإحباط الاستباقي لهذا المخطط الخطير، بما يعزز ثقة المواطنين في قدرة مؤسساتهم على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن .

وأضاف الجندى أن جماعة الإخوان إلى زوال، ومصر ستبقى عصية على الكسر، لأن الشعب قرر منذ 2013 أن لا مكان للإرهاب ولا عودة للخونة.

النائب المهندس حازم الجندي وزارة الداخلية حسم لجماعة الإخوان الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

مؤتمر للخدام في الاحتفال بمرور 17 قرن على انعقاد مجمع نيقية بشرق السكة الحديد

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

النيابات والمحاكم تثمن جهود رجال الداخلية في تطهير الدولة من جماعات الشر

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقاء للشباب الجامعي بإيبارشية بني مزار والبهنسا بحضور الأنبا أنيانوس

بالصور

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

20 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

فيديو

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد