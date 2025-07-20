نائب: بيان "الداخلية" يسلط الضوء على حقيقة تنظيم الإخوان الإرهابي

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، ان البيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إحباط مخطط إرهابي لحركة " حسم " التابعة لجماعة الإخوان، لا يكشف فقط عن محاولة فاشلة جديدة لجماعة الإخوان وأذرعها المسلحة، بل يعيد تسليط الضوء على حقيقة هذا التنظيم الذي لم يتخلَّ عن مشروعه الهدام، ولا يزال يتحرك في الخفاء بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية.

ولفت النائب حازم الجندى ، في بيان له ، إلى أن تحركات ما تُسمى بحركة حسم، والتنقلات المشبوهة لعناصرها بين الدول، والتخطيط لإدخال عناصر مدربة إلى الداخل، تكشف عن استمرار الدعم الخارجي الذي تتلقاه الجماعة، وعن إصرارها على استخدام العنف كوسيلة للتواجد بعد أن لفظها الشعب المصري سياسيًا وشعبيًا.

وأكد عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ، أنه ما يجب التذكير به اليوم ، ومع كل محاولة إرهابية جديدة، هو أن جرائم جماعة الإخوان في حق الدولة المصرية لا تسقط بالتقادم، ولن تُغتفر مهما مر الزمن، وتابع، فقد عايشنا جميعًا تلك المرحلة السوداء من التفجيرات واستهداف أبنائنا من رجال الشرطة والجيش والقضاء، ودماء الشهداء لا تزال شاهدة على وحشية هذا التنظيم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اليوم أكثر وعيًا وقوة، وأجهزتها الأمنية أكثر يقظة وكفاءة، وهو ما تجلى في الإحباط الاستباقي لهذا المخطط الخطير، بما يعزز ثقة المواطنين في قدرة مؤسساتهم على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن .

وأضاف الجندى أن جماعة الإخوان إلى زوال، ومصر ستبقى عصية على الكسر، لأن الشعب قرر منذ 2013 أن لا مكان للإرهاب ولا عودة للخونة.