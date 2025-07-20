الجيل: إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية يظهر قوة مؤسسات مصر الأمنية

أشاد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بجهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن احباط مخطط ارهابي لحركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الارهابية وكانت تستهدف ضرب استقرار مؤسسات الدولة المصرية.

وقال همام - في تصريح اليوم- ان وزارة الداخلية دائما ما تقوم بضربات استباقية تعكس يقظتها في حفظ واستقرار أمن البلاد ، مؤكدا ان احباط مخطط حسم رسالة تؤكد قوة مؤسسات مصر الأمنية التي لم تسمح بأي تهديد ضد الشعب المصري مهما كان الثمن .

وأشار همام إلى أن جماعة الاخوان الارهابية تحاول عبر أذرعها الشيطانية ببث الفوضي وهو لم ولن تسمح به مؤسسات الدولة المصرية التي دفعت الكثير من أجل استقرار الوطن بعد التخلص من حكم هذه الجماعة الارهابية في ثورة ٣٠ يونيو العظيمة.

ونوه بأن الشعب المصري لديه الوعي الكافي بمخططات هذه الجماعه الشيطانيّة والجميع يقف صفا واحداً خلف القيادة السياسية واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الامن القومي المصري.

وتقدم همام بخالص العزاء لأسرة المواطن الذي استُشهد خلال الحادث أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لعنصر الشرطة المصاب، مؤكدًا أن دماء الأبرياء لا تذهب هدرًا وبأن يقظة الدولة ووعي الشعب المصري في مواجهة هذا الخطر الدفين تجعل مصر دومًا عصية على محاولات الاختراق والتخريب.