العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط لـ حركة حسم بقيادة أحد مؤسسيها الإرهابي الهارب يحيى موسى، وهو القيادي الأشهر وسط الجماعة والذي قام بتأسيس وقيادة حركة حسم الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، والهارب خارج البلاد، وفي التقرير التالي نرصد السجل الجنائي لـ قيادي حركة حسم يحيى موسى.

السجل الجنائي للقيادي الإخواني الهارب يحيى موسي

الإرهابي الإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، الشهير بـ يحيى موسى، من مواليد 5 مايو 1984 مدرس سابق بكلية الطب جامعة الأزهر، وأحد أبرز مؤسسي حركة حسم والمشرف على هيكلها المسلح والتقني، وأيضا التأصيل الشرعي والمطلوب على ذمة قضايا تخطيط لعمليات إرهابية وتمويل الجماعة وتهريب عناصرها.

الإرهابي يحيى موسى

ويعد الإرهابي يحيى موسى هو العقل المخطط لكثير من العمليات التي قامت بها الجماعة الإرهابية عن طريق ذراعها حركة حسم داخل مصر على مدار سنوات ماضية، والتي يأتي على رأسها حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وكذا اغتيال الشهيد المقدم ماجد عبدالرازق معاون مباحث النزهة في هجوم مسلح على سيارة المباحث، ومحاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة.

من هو الإرهابي الهارب يحيى موسى

أيضا يأتي ضمن السجل الجنائي للقيادي الإرهابي الهارب يحيى موسى محاولة اغتيال الرئيس السيسي باستهداف طائرة الرئاسة عام 2019، وحادث تفجير معهد الأورام في نفس العام، بالإضافة لاتهامه في قضايا تمويل الإرهاب وقضية الحراك الثوري التي بغت الجماعة من خلالها تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والجيش، واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.

يحيى موسى

القيادي الهارب يحيى موسى محكوم عليه بالإعدام شقنا في قضية اغتيال النائب العام، وبالسجن المؤبد في قضية محاولة استهداف عددا من الشخصيات العامة، والسجن المؤبد في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، ويجرى محاكمته في أكثر من قضية حاليا باتهامات قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية داخل البلاد واستهداف منشآت حيوية.

الأمن الوطني يكشف تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم

وكشف قطاع الأمن الوطني في قضية تمويل الإرهاب رقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة، أن القيادي الهارب يحيى موسى، عضو مكتب إدارة الجماعة بالخارج اتفق على وضع مخطط عام لاستهداف توفير التمويل اللازم لتحقيق أغراض الجماعة المتمثلة في استمرار فعالياتها التنظيمية وحراكها المسلح ضد مؤسسات الدولة من خلال دعم أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد والمتواجدين على ذمة قضايا في مراكز الإصلاح والتأهيل.

قوات الأمن

حيث تمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من كشف مخطط لـ حركة حسم، استمرارا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد.

إحباط مخطط لـ حركة حسم

وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم (الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه.

الإرهابي الهارب علاء السماحي

وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

الداخلية تكشف تفاصيل مخطط حركة حسم

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطني، تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من:

يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية رقم 2016/261 / 7122 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات العامة - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة).

الهارب محمد مناع

محمد رفيق إبراهيم مناع محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 2017/64 جنايات عسكرية شمال القاهرة/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة- السجن المؤبد في القضية رقم 2020/1390 جنايات النزهة/ تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.

قيادات حركة حسم الهاربة

علاء علي السماحي محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق- السجن المؤبد في القضية رقم 2019/17350 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية- السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

الإخواني علي محمود

محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 2016/64 جنايات عسكرية شمال القاهرة/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة- السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم/ ماجد عبد الرازق).

علي محمود محمد عبد الونيس محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق- السجن المؤبد في القضية رقم 2015/4459 جنايات حلوان كتائب حلوان- السجن 15 عاما في القضية رقم 2018/123 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية رقم 2018/479 جنايات مركز أبو كبير استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية- المؤبد في القضية رقم 2016/3321 جنايات مركز أبو كبير/ اغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني- السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق).

الشهيد مصطفى أنور

تم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرا لاختبائه؛ تمهيدا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر (مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2025/1126- محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار؛ مما دفعهما للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.

تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها، التي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.