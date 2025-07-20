دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الترخيص الممنوح لمغني الراب ترافيس سكوت وإلغاء الحفل المقرر إقامته يوم 15 أكتوبر المقبل بالأهرامات.

حملت الدعوى رقم 74942 لسنة 79 قضائية واختصم وزير الثقافة ومحافظ الجيزة ووزير الآثار بصفتيهما.

جاء بالدعوى أن الحفلات في مصر نظام قانوني محدد ومن يرفضه يرفض النظام والقانون، وكل ما يأمله فقط هو تحقيق مكاسب دون النظر إلى مرتكب الجرم في حق ثقافة مجتمع وقوانين دوله شهد لها العالم أجمع أنها علمت العالم الإنسانية والقانون والفنون بكافة فروعها ووجب اتخاذ الإجراءات القانونية على وجه الدقة.

وأضافت الدعوى أن الإجراءات في الرقابة على المصنف حال التقدم بالطلب تبدأ من، أولًا وزارة القوى العاملة، وثانيًا نقابة المهن الموسيقية، حتى لا يتم تصدير المشهد لأزمة قد تدل على ازدراء ثقافة شعب عريق وتاريخ تأصيلي يشهد له الجميع بأن مصر أقدم الحضارات وأهمها، ومن لا يحترم تاريخه حفاظا على موروثه ليس له الحق في المطالبة بأي حقوق أخرى ما دام تساهل في سرقة هوية بلده.

وأوضحت الدعوى أنه تبين من خلال البحث عن السيرة الذاتية لهذا الفريق من خلال المعلومات الموثقة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والمواقع الإخبارية للصحف العالمية، أن له أراء ومعتقدات خاصة نختلف معها لأن شريعتنا الإسلامية ترفض الأفعال التي يقوم بها هؤلاء.