سياحة النواب: كشف مخطط حسم يعزز تثبيت دعائم الدولة ويدفع حركة التنمية السياحية

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إن نجاح الشرطة المصرية في كشف مخطط حركة حسم إنجاز أمني يعكس يقظة ومهارة أجهزتنا، ويؤكد أن مصر ماضية بقوة نحو اجتثاث جذور الإرهاب وكتابة النهاية الحاسمة لتلك الجماعات الظلامية التي لفظها الشعب المصري ورفض فكرها المتطرف.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن ما تحقق من إحباط لهذا المخطط يعد خطوة جديدة في طريق تثبيت دعائم الدولة المدنية الحديثة، ويعزز مناخ الاستقرار الذي يُعد الركيزة الأساسية لجذب السياحة والاستثمار وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا.

وأشارت إلى أن مصر ماضية في طريقها وله يثنيها عن ذلك أي مخطط، ولن يزعزع أمنها واستقرارها أي جماعة، ولم ولن تسمح بعودة البلاد إلى الوراء لتعطيلها عن طريق التنمية والنهوض والنجاح.

ودعت نورا علي، جموع الشعب المصري إلى مواصلة الاصطفاف خلف قيادته السياسية وأجهزته الأمنية، لحماية الوطن والحفاظ على مكتسباته، ولتظل مصر دائمًا واحة أمن وأمان واستقرار.