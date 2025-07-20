أنا مستفزة.. أسماء أبو اليزيد تكشف تفاصيل عن شخصيتها

قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد مقدمة شخصية «بسمة» في مسلسل «فات المعاد» إنها ترى أنها طموحة وكل شيء في الدنيا يمكن أن يكون أفضل بالود والحب.

وأضافت خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية إسعاد يونس والمذاع عبر قناة dmc أنها تريد تطوير البيت والزوج والحياة، وتريد أن يكون بيتها مستقر وأبناؤها أفضل شيء في الدنيا.

أحلام أسماء أبو اليزيد

وأوضحت: «احلامي بسيطة زي أي بنت في الدنيا، وبسمة مش مبالغة خالص، يعني بسمة مش المفروض توافق على حاجة زي كده، بس احقاقا للحق، أنا كبسمة مستفزة شوية، ودا مش بيبرر لمسعد ولا لأي راجل في الدنيا إن يمد أيده أو يديله الحق أبدا، بس ما دام هطلع مسعد غلطان في حاجات، أنا كمان غلطانه في شوية حاجات».