نشأت الديهي يكشف تفاصيل هامة عن "خلية حسم" الإرهابية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الجماعة تحاول إرسال رسائل بأنها "ما زالت موجودة وقادرة على إزعاج النظام"، مشيرا إلى أن هذه العناصر لا تمثل معارضة سياسية، بل إرهابيين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، ولا يمكن القبول باحتضانهم أو التستر عليهم تحت أي ذريعة.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن "خلية حسم" مكوّنة من خمسة أفراد، من بينهم محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة الإرهابية، ويحيى موسى، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة خلال فترة حكم الإخوان.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن يحيى موسى هو العقل المدبر للتواصل مع عناصر الخلية، من بينهم جهاد عبد اللطيف وأحمد عبد الرازق، وهذه الخلية تم تكليفها بتنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار الديهي إلى أن العناصر الهاربة كانت تقيم في تركيا، متسائلًا باستنكار: "كيف يتم السماح لهؤلاء بالتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة صديقة من داخل أراضي دولة يفترض أن تجمعنا بها علاقات تفاهم واحترام متبادل؟"

