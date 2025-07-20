يا ريت نحترم الحياة الشخصية.. ياسمين عز تعلق على طلاق كريم محمود عبد العزيز وزوجته

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن الفترة الحالية شهدت طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته بعد زواج دام لمدة 14 عاما، رغم أن أصحاب الخبر لم يلعنوا؛ ولكن المواقع الرسمية أعلنت.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، “طوال حياتنا سيكون هناك حالات الزواج، وحالات للطلاق، ولا بد من احترام المساحة الشخصية لكل شخص حتى لو كان فنانا أو نجما”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أن الفنان هو إنسان عادي يتزوج أو ينفصل فتلك حياته الشخصية وليس لأحد دخل بها، ولا يمكن أن يتم الحديث عنها، فبلاش تكون الشخصية العامة مشاع للكل".

ووجهت ياسمين عز، طلبا للجمهور: “أرجوكم نحترم الحياة الشخصية وندعيلهم بالتوفيق”.