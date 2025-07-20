أحمد موسى: اللي بيتكلموا وينظروا على مصر ما دعموش غزة بكيلو بصل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حملة رهيبة على مصر للمطالبة بفتح معبر رفح، قائلا: يا سيدي المعبر من ناحيتنا مفتوح ولكن البوابة الفلسطينية كانت تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي وأوروبا تراقب من خلال الكاميرات، ثم أصبحت حماس تدير البوابة من الجانب الفلسطيني.

وأضاف، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل استولت على البوابة الفلسطينية من معبر رفح الذي كان تحت سيطرة حماس وقتلت 35 فردًا من حماس كانوا موجودين فيه.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، إحنا معندناش أزمة في المعبر بدليل دخول المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح وذلك بقوت وأموال الشعب المصري الذي لم يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية صلب ولم يتراجع لحظة، موضحا أن الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني جهزت قوافل إنسانية لدعم أهالي قطاع مصر، مضيفا: “اللي بيتكلموا وينظروا عن مصر مدعموش غزة بكيلو بصل ودي أبسط حاجة”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن هناك آلاف الشاحنات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة والتي لم تدخل بسبب منعها وتعنت المجرم نتنياهو الذي استخدم الغذاء والمساعدات كسلاح لقتل الفلسطينيين، مردفًا: سلطات الاحتلال هي من تحاصر غزة.