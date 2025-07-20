مكان حركة حسم الإرهابية.. مفاجآت من أمام العقار رقم 7 في بولاق الدكرور .. فيديو

أكد هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد من منزل الشهيد مصطفى عفيفي، أن العقار رقم 7 الذي تم تصفية 2 من إرهابيي حركة حسم به يحتوي على 78 شقة، وشركة سياحة ومركز غسيل كلوي، ومكان مأهول بالسكان في مدينة الشباب بفيصل التابعة لمحافظة الجيزة.

وتابع هاني النحاس خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: أن أجهزة الامن الوطني كانت راصدة للعناصر الإرهابية، وتم تصفيتهم بتخطيط منظم ومحكم من قبل الأمن؛ حفاظا على حياة الأرواح بالعقار.

واستكمل هاني النحاس: بدأ التعامل مع الإرهابيين بعد إطلاقهم أول رصاصة خلال تطويق المنطقة بالكامل، وتم استشهاد مصطفى عفيفي بطلقة غدر من قبل الإرهابيين.

واختتم قائلا: شهود العيان أكدوا بطولة قوات الأمن في تصفية العناصر الإرهابية.