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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لبنى عسل: الإخوان دائما يتبنون رؤية عدو مصر

لبنى عسل
لبنى عسل
قسم التوك شو

قالت الإعلامية لبنى عسل ، إن محاولة استهداف الجبهة الداخلية المصرية والتشكيك، وأن تكون الكتلة المصرية غير موحدة، هي الأهداف التي تسعى إليها الجماعات المتطرفة.

وأضافت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» ، أنه أثناء الاحتفال بمرور 12 عاما على التخلص من حكم الجماعة الإخوانية، لم نتخلص من شرهم وخطرهم، ولذلك يستلزم منا الأمر دائما القوة والانتباه والوعي، وأن نكون واعيين ومدركين للتحدي وحطم الخطر والمؤامرة التي تخطط ضدنا.

الاصطفاف مع أعداء الدولة

وأشارت إلى أننا نرى الاستهدافات مستمرة يوما بعد الآخر، ودائما ما يتوعد الإخوان، وعندما يحدث إنجاز يتم التشكيك فيه، وحتى يتم الاصطفاف مع أعداء الدولة، ودائما يتبنون رؤية عدو مصر.

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