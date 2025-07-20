لبنى عسل: الإخوان دائما يتبنون رؤية عدو مصر

قالت الإعلامية لبنى عسل ، إن محاولة استهداف الجبهة الداخلية المصرية والتشكيك، وأن تكون الكتلة المصرية غير موحدة، هي الأهداف التي تسعى إليها الجماعات المتطرفة.

وأضافت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» ، أنه أثناء الاحتفال بمرور 12 عاما على التخلص من حكم الجماعة الإخوانية، لم نتخلص من شرهم وخطرهم، ولذلك يستلزم منا الأمر دائما القوة والانتباه والوعي، وأن نكون واعيين ومدركين للتحدي وحطم الخطر والمؤامرة التي تخطط ضدنا.

الاصطفاف مع أعداء الدولة

وأشارت إلى أننا نرى الاستهدافات مستمرة يوما بعد الآخر، ودائما ما يتوعد الإخوان، وعندما يحدث إنجاز يتم التشكيك فيه، وحتى يتم الاصطفاف مع أعداء الدولة، ودائما يتبنون رؤية عدو مصر.