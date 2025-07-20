كاتب صحفي: الإخوان لديهم استهداف وخطة واضحة وتمتد لسنوات مضت

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم إن هدف الإخوان والجماعات الإرهابية ومن يحركهم هو جر مصر إلى الأحداث الجارية في المنطقة، لكن مصر والشعب المصري تصدوا لهذا الأمر منذ البداية، وكانوا في طليعة الدول والشعوب التي رفضت هذا المخطط.

استهداف الاقتصاد

وأضاف رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن جماعة الإخوان لديهم استهداف وخطة واضحة وتمتد لسنوات مضت وسنوات قادمة، واستهداف الاقتصاد المصري وأي قطاع يمكن أن يساعد في عملية التنمية.

وأكد على أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحقق مؤشرات عالية، سواء على مستوى الإصلاح الاقتصادي أو على مستوى توفير الأمن داخل البلاد بعد نجاح الدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، أنهم يستهدفون هذه القطاعات الاقتصادية بالتحديد قطاع السياحة.