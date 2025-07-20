تنسيقية شباب الأحزاب: تحية لجهود الداخلية في تفكيك “حسم”.. ومخططات الإخوان تخدم الاحتلال وتستهدف وعي المصريين

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانًا أكدت فيه دعمها الكامل لجهود وزارة الداخلية في التصدي للمخططات الإرهابية التي دبرتها جماعة الإخوان الإرهابية عبر تنظيمها المسلح “حسم”، مشددة على أن الشعب المصري بكل فئاته يقف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الخطر.

البيان أشار إلى أن الجماعة حاولت استغلال القضية الفلسطينية كغطاء لنشر العنف داخل مصر، مدعية كذبًا أن الدولة تحاصر غزة، في وقت تواصل فيه إسرائيل التضييق والتهجير القسري، وتبذل مصر كل الجهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ذكر البيان أن المخططات الإرهابية الحالية تذكر بمخطط الجماعة لتهجير أهالي غزة إلى سيناء، والذي أسقطه الشعب المصري بثورته في 30 يونيو 2013، مستردًا وطنه وهويته من جماعة لا تعرف معنى الوطن.

وأكدت التنسيقية أن إعلان الداخلية عن ضبط خلايا “حسم” هو ثمرة عمل شاق للأجهزة الأمنية التي لا تتوقف عن حماية الدولة، داعية الشعب المصري إلى مزيد من اليقظة والوعي الوطني لمواجهة كل محاولات التشكيك والفتنة.