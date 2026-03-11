قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولار يتراجع عالميا وسط ترقب لتطورات حرب إيران وانتظار لبيانات التضخم الأمريكية
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

جيش الاحتلال: حزب الله انخرط في الحرب بدعم إيراني ولن نسمح له بالإضرار بالإسرائيليين

حزب الله
حزب الله
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن جيش الاحتلال، أن حزب الله انخرط في الحرب بدعم إيراني ولن نسمح له بالإضرار بالإسرائيليين.

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شميلر، إنّ المشهد في منطقة الشرق الأوسط يشهد حالة من التذبذب بسبب التصريحات المتضاربة للإدارة الأمريكية حول الحرب على إيران.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي ترامب أبدى في أكثر من مناسبة أهدافًا مختلفة، منها تغيير النظام الإيراني، وتهديم القدرات الصاروخية والنووية، مشيرًا إلى أن متابعة تنفيذ هذه الأهداف لا تزال مستمرة.

وتابع، أن إرسال ستيف ويتكوف إلى إسرائيل يأتي في سياق محاولة التفاهم مع الجانب الإسرائيلي حول طبيعة استمرار الحرب أو إمكانية إنهائها، موضحًا أن إسرائيل ربما ترغب في استمرار العمليات العسكرية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى صيغة لوقف التصعيد.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن ما يحدد مسار الحرب في المرحلة القادمة يعتمد على توافق الرؤى بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى مدى قبول كل طرف بالحلول المقترحة، مؤكدًا أن الأهداف الأمريكية لم تُكتمل بعد وأن تقييم النتائج سيحدد خطوات الإدارة لاحقًا.
 

حزب الله القاهرة الإخبارية إيران

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

صورة أرشيفية

استقرار الفضة في مصر مع بداية تعاملات اليوم.. وترقب عالمي لتحركات المعادن النفيسة

الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء

رجل الأعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: كلنا وراء الرئيس السيسي فى مواجهة أزمات المنطقة.. ومجتمع الأعمال مع قطاعات الدولة لزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين

بالصور

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

إطلالة رمضانية .. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهور مبهر

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

