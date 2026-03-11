جيش الاحتلال: حزب الله انخرط في الحرب بدعم إيراني ولن نسمح له بالإضرار بالإسرائيليين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن جيش الاحتلال، أن حزب الله انخرط في الحرب بدعم إيراني ولن نسمح له بالإضرار بالإسرائيليين.

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شميلر، إنّ المشهد في منطقة الشرق الأوسط يشهد حالة من التذبذب بسبب التصريحات المتضاربة للإدارة الأمريكية حول الحرب على إيران.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي ترامب أبدى في أكثر من مناسبة أهدافًا مختلفة، منها تغيير النظام الإيراني، وتهديم القدرات الصاروخية والنووية، مشيرًا إلى أن متابعة تنفيذ هذه الأهداف لا تزال مستمرة.

وتابع، أن إرسال ستيف ويتكوف إلى إسرائيل يأتي في سياق محاولة التفاهم مع الجانب الإسرائيلي حول طبيعة استمرار الحرب أو إمكانية إنهائها، موضحًا أن إسرائيل ربما ترغب في استمرار العمليات العسكرية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى صيغة لوقف التصعيد.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن ما يحدد مسار الحرب في المرحلة القادمة يعتمد على توافق الرؤى بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى مدى قبول كل طرف بالحلول المقترحة، مؤكدًا أن الأهداف الأمريكية لم تُكتمل بعد وأن تقييم النتائج سيحدد خطوات الإدارة لاحقًا.

