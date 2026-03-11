أعلن مراسل القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، عن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمالي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيرة.

وأفادت وسائل الإعلام بشن الاحتلال قبل قليل 3 غارات على محيط بلدتي حربتا وشعث في البقاع شرقي لبنان وغارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان و غارة على محيط بلدة تمنين التحتا في البقاع شرقي لبنان.



كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في وسط بيروت يوم الأربعاء، في ثاني استهداف لقلب العاصمة اللبنانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذار بالمغادرة إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية.

وتواصل إسرائيل، شن غارات على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024، وأرسلت قوات برية إلى المناطق الحدودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن "العدو استهدف شقة في منطقة عائشة بكار" بوسط بيروت، وهي منطقة مكتظة بالسكان بالقرب من أحد أكبر مراكز التسوق في المدينة.





