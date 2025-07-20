خبطة استباقية .. عزة مصطفى: الشعب استوعب أهداف الجماعة ومخططاتها

علقت الإعلامية عزة مصطفى على واقعة تصفية الجماعة الإرهابية التي كانت تستهدف مصر، موضحة: «الكره من هذه الجماعة للشعب المصري ولمصر حتى لما تظهر أخبار إيجابية عن مصر أو جملة كويسة عن مصر من الخارج تلاقيهم على طول لازم يدخلوا، سواء عن طريق صفحاتهم أو عن طريق إعلامهم».

الداخلية المصرية

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة»: «النهاردة في خبطة استباقية في غاية الأهمية، الداخلية المصرية لهم كل التحية وكل الاحترام، الناس دي بتشتغل طول الوقت علشان تحافظ على أمننا كمصريين وعلى أمن هذه الدولة».

واستكملت: «نص كامل طلع لوزارة الداخلية، مهم أنكم تعرفوا التفاصيل، واحنا بنتكلم عن هذه الجماعة الإرهابية فيه أصوات بتتعالى علينا، لكن احنا اتعودنا على كده خلاص، وبيبقى الهدف للمواطن المصري اللي بيخاف على بلده، وهو كان الشعب الوحيد اللي لقط الحكاية بسرعة من 2011، ولقط بسرعة أهداف الإخوان في السنة اللي قعدوا فيها في مصر، واستوعب أيضا وصول جماعة الإخوان للحكم في 30 يونيو».