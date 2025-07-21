الليلة .. وزير الشباب والرياضة يتحدث عن الملفات الشائكة في حوار ناري مع الإعلامي أحمد موسى

يحل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين في الثامنة مساء.

ويتحدث "صبحي" خلال اللقاء عن قانون الرياضة وما آثاره من جدل واسع وهل كان يستهدف شخصيات بعينها أو تحديدا مجلس النادي الاهلي، وما هي كواليس وتفاصيل تعديلات قانون الرياضة وصراع مجالس الإدارات لإلغاء بند الـ 8 سنوات.

يتطرق وزير الشباب والرياضة، الحديث إلى سيناريوهات تأجيل انتخابات الاندية، وحقيقة خصخصة الاندية واتاحة بيع أصولها.

ويكشف وزير الشباب والرياضة عن حقيقة تدخله في صراعات الاهلي والزمالك، وكيف تدخل لحل أزمات الكرة المصرية وكواليس ازمة القمة بين القطبين الموسم الماضي، وهل اقنع محمد صلاح بعدم الاعتزال الدولي حينما تولى حسام حسن قيادة منتخب مصر.