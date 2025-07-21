لتقديم التهنئة.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل اليوم الاثنين الموافق 21/7/2025 المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، بحضور بعض من السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة

وقد أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه للمستشار أسامة شلبي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، مؤكدًا على دور مجلس الدولة في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وقد ثمّن المستشار أسامة شلبي عن تقديره لهذه الزيارة الطيبة، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم وتنمية الشباب المصري، وتعزيز القيم الوطنية من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره للدكتور أشرف صبحي متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الشباب والرياضة، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.