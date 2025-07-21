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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين بالتعدى علي شاب بسلاح أبيض في المعصرة

محكمة
محكمة
كتب: مصطفى رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخص ونجله بالتعدى على أخر بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة وذلك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

تعدى علي شاب بسلاح أبيض في  المعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدى على أخر بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه موظف مقيم بمحافظة الجيزة، وبسؤاله أقر بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة المعصرة والمعادى لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب لخلافات سابقه بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. حيث تربط أحدهم علاقه صداقة بالمجنى عليه وقيامه بتخزين قطع أثاث خاصة به لديه منذ عدة أشهر وحال إستعادتها تبين عدم وجود بعضها ، فقام بإستدراج المجنى عليه لشقته والتعدى عليه وآخرين على النحو الظاهر بالمقطع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة شخص المعصرة شاب المعادى

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