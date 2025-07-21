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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن مواعيد التقديم للطلبة الجدد

طلاب كلية الشرطة
طلاب كلية الشرطة
مصطفى الرماح

أعلن اللواء هانى ابوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن مواعيد التقديم فى كلية الشرطة للعام 2025/2026.

تفاصيل قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة

وقال مساعد وزير الداخلية إن مواعيد القبول بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة او مايعادلها والشهادة الازهرية ومدارس المتفوقين او الحاصلين على  الشهادة من الخارج للعام السابق 2024  والحاصلين على الليسانس ذكور وايناس والتخصصات الجامعية المطلوبة للعام السابق  يبدأ من يوم الثلاثاء ٢٢ يوليو وحتى يوم الخميس ١٤ أغسطس.

أما بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة او مايعادلها والشهادة الازهرية لهذا العام 2025 وطلبة الدور الثانو ومدارس المتفوقين لهذا العام يبدأ التقديم من يوم الخميس ٣١ يوليو وحتى يوم الخميس ٢٨ أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين  على ليسانس حقوق ذكور وايناس والتخصصات الجامعية المطلوبة تبدإ من ٣١ يوليو وحتى ١١ سبتمبر.

وكان وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025-2026.

وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2024-2025، أو العام السابق 2023-2024 بحد أدنى نسبة نجاح 65%.

وعن شروط القبول أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن شروط التقديم فى كلية الشرطة للعام 2025/2026.

تأتي شروط القبول في تقديم كلية الشرطة كالتالي:
-أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس
-أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة
-ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة
-ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي
-أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن لـ تقديم كلية الشرطة.
-استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية بـ تقديم كلية الشرطة
-ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة.
-اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة .
-ألا يكون متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة

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