عروس الجنة.. مصرع شابة سقطت من أعلى منزلها بالحوامدية

يعيش أهالي قرية أم خنان بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة حالة من الحزن بعد مصرع فتاة شابة إثرسقوطها من أعلى منزلها، تم نقل جثمان الفتاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين انتهاء إجراءات الدفن من النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول فتاة مصابة بكسور مضاعفة وتهشم بالجمجمة إثر سقوط من علو، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الحوامدية وتبين سقوط الفتاة من أعلى منزلها وفارقت الحياة فور وصولها المستشفى متأثرة بإصاباتها.

وأشارت التحريات إلى أنه اثناء وقوف الفتاة أعلى المنزل اختل توازنها وسقطت لتصاب بعدة إصابات خطرة تسببت في وفاتها.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.