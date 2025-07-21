المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في الموسكي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بحيازة كمية من مخدري البانجو والحشيش بقصد الاتجار وحيازة سلاح أبيض في الموسكي.

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدره في الموسكي

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم حازا وأحرز كمية من مخدري البانجو والحشيش بقصد الاتجار فيهما وترويجها على عملائه، وحيازة سلاح أبيض مطواه بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وكان قسم شرطة الموسكي ألقى القبض على عاطل له معلومات جنائية أثناء مرور دورية أمنية، حيث اشتبهت به وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وزنت 100 جراما من الحشيش والبانجو بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض "كتر".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب بشكل سريع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.