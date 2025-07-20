وزير الشباب والرياضة يشهد المائدة المستديرة لحزب "حماة وطن" حول تعديلات قانون الرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها حزب "حماة وطن" تحت عنوان "تعديلات قانون الرياضة بين النص والتطبيق في المرحلة الانتقالية"؛لمناقشة أبرز ما تضمنته تعديلات القانون رقم 71 لسنة 2017، وانعكاساتها على مستقبل المنظومة الرياضية المصرية.

بحضور عدد من قيادات الحزب، ورؤساء الأندية والاتحادات، والمختصين والمعنيين بالشأن الرياضي.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور أشرف صبحي المسار الزمني لانطلاق فكرة تعديل القانون، مشيراً إلى أنها بدأت منذ عام 2018، بعد أن كشفت التطبيقات العملية للقانون عن وجود بعض التحديات الجزئية التي تطلبت إعادة ضبط وصياغة بعض البنود، بما يتماشى مع التطور المتسارع في الحركة الرياضية محليًا ودوليًا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة عملت علي التعديلات بالتنسيق الكامل مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واللجنة الأولمبية المصرية، وكذلك اللجنة الأوليمبية الدولية، والجهات التشريعية والرقابية ذات الصلة.

ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة ركزت على عدد من المحاور الجوهرية، أبرزها:وضع ضوابط واضحة لإنشاء الشركات، وتنظيم علاقة الجمعيات العمومية بإدارات الأندية والاتحادات، وتعزيز مناخ الاستثمار الرياضي، وتوضيح قواعد التعامل مع أندية الشركات، والتوسع في آليات الرقابة والمتابعة دون الإخلال بمبدأ الاستقلالية.

كما حرص الدكتور أشرف صبحي خلال المائدة المستديرة على الاستماع إلى عدد من المداخلات التي طرحها الحضور من قيادات الحزب والخبراء والمهتمين بالشأن الرياضي، والتي تنوعت ما بين تساؤلات حول فلسفة التعديلات، وملاحظات بشأن تطبيق بعض المواد على أرض الواقع.