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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف صبحي: مستهدفاتنا هي التنافسية وتطوير الرياضة المصرية

أشرف صبحي
أشرف صبحي
قسم التوك شو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزير هو يدير الجميع وملك للجميع، مستهدفاتنا هي التنافسية وتطوير الرياضة المصرية.

وأكد خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الاعلامي أحمد موسى على أنه بعد مستحدثات العصر لابد أن يكون هناك تطوير، وإذا لم يكن هناك حجة الإقناع والتوعية من حقه أن يجادل، والفترة الزمنية التي يتم خلالها دراسة الموضوع تكون خلال فترة.

وأشار إلى أن الأمور عندما تكون في الحد المسموح لابد من الرد في التوقيت المناسب، والرد ليس على سبيل الجدل.

 الرد على الشائعات

ولفت إلى أنه لابد من الرد على الشائعات بشأن قانون الرياضة الجديد في الوقت المناسب.

الشباب وزير الشباب الشباب والرياضة أشرف صبحي

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