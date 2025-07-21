وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يتابع الأمن والسلامة في 100 هيئة شبابية ورياضية

أطلق الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، أولى جولاته الصيفية لمتابعة عوامل الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق ووجه بمتابعة 100هيئة شبابية ورياضية باليوم الواحد على مستوى الإدارات بالمحافظة والتي بدأها بنفسه من نادي الطالبية الرياضي.

ورافقه خلال الجولة إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، محمد عبد العال مدير الإدارة الإستراتيجية.

وتأتي هذه الجولات بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث وجه الدكتور الصبروط بالعمل على خطة وقائية شاملة تستهدف المرور على 100 هيئة شبابية ورياضية في يوم واحد، بواقع خمس مراكز لكل إدارة فرعية، مع استمرار المتابعات على مدار الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور الصبروط أن هذه الحملة المكثفة تأتي إدراكًا لأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكز الشباب والأندية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، ولا سيما العاملين في قطاع الشباب والرياضة.

وشدد على ضرورة التأكد من جاهزية طفايات الحريق، وصلاحية غرف الكهرباء، وتأمين المطاعم والمرافق المتصلة بالأنشطة الصيفية، خاصة غرف حمامات السباحة حيث تشهد مراكز الشباب والأندية الرياضية إقبالًا كبيرًا من المرتادين بجميع الأعمار خلال هذه الفترة.

واستهل وكيل الوزارة جولاته بزيارة نادي الطالبية الرياضي، حيث تفقد بنفسه طفايات الحريق، وغرف المولدات، والحمامات، والمطاعم الملحقة بالمبنى، واطّلع على إجراءات الوقاية والسلامة، مؤكدًا على أهمية الالتزام الصارم بكل معايير الأمن الصناعي.

وتتولى الإدارات الفرعية بالمحافظة تنفيذ نفس الإجراءات والمرور الدوري على الهيئات التابعة لها، وفق جدول زمني مُحكم، يضمن التغطية الكاملة وتطبيق معايير الأمان في جميع المراكز.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الوزارة بقيادة الدكتور اشرف صبحي لصيف 2025، والتي تُولي أهمية قصوى لحماية المترددين وتوفير بيئة آمنة داخل مراكز الشباب، تأكيدًا لدور هذه المؤسسات كحاضنة آمنة للنشء والشباب.