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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 750 حالة إشغال.. الجيزة تُعيد الانضباط بشوارع زغلول والمجزر الآلي ومحيط سوق البطران

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة فرض الانضباط ورفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين مشدداً علي رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو تعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام، بما يضمن سهولة حركة السير للمواطنين.

وتابع المحافظ جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام، والتي استهدفت شوارع زغلول والمجزر الآلي ومحيط سوق البطران.

وقد أسفرت الحملة عن رفع ٧٥٠ حالة إشغال وتعدٍّ من قِبل الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية التي كانت تتسبب في إعاقة شديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

كما شملت الحملة رفع الباعة المفترشين وعربات "الكارو" المتواجدة أمام ومحيط سوق البطران، إلى جانب ضبط عدد من مركبات "التوك توك" التي تعيق الحركة المرورية، وذلك استجابةً للشكاوى المتكررة من المواطنين.

وشدّد محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم بضرورة التعاون المستمر مع شرطة المرافق، ومواصلة جهود منع التعديات، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية الدورية لضمان عدم عودة المخالفات، مؤكداً أن الحملة جاءت استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

وقد تم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات بحي الهرم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وشهدت الحملة متابعة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، بالتعاون مع شرطة المرافق.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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