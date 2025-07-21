محافظ الجيزة أثناء اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق: تطوير الأداء وتحسين الخدمات بالمنافذ

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق لمتابعة آليات العمل وبحث سُبل تطوير منظومة تحصيل مستحقات المشروع من خلال دعمه بالتجهيزات والأدوات اللازمة.

وأكد المحافظ على أهمية تطوير الأداء واتباع أساليب حديثة ومبتكرة لتنفيذ الأعمال بما يحقق أقصى استفادة من الجهاز ويوفر تجربة حضارية تتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة على الطرق، وإستخدام الأساليب الحديثة لمراقبة منافذ التحصيل.

وفي هذا الإطار بحث المحافظ مع أعضاء مجلس الإدارة مقترحات دعم الجهاز بالكوادر البشرية اللازمة لتطوير الأداء، وتزويدهم بالأدوات والمعدات التي تمكّنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية، ومن بينها أجهزة اللاسلكية للعاملين، وطواحين الإشارة لتنبيه السائقين، وتحديث منظومة الاتصالات المستخدمة بين العاملين بالمنافذ، إلى جانب مدّ المنافذ بتاندات لحماية العمل وتحديث البنية التحتية للمنافذ لتواكب النقلة الحضارية التي تشهدها شبكة الطرق بما يتماشى مع الهوية البصرية الجديدة للمحافظة.

كما استمع المحافظ إلى عرض مفصل حول موقف متحصلات الجهاز عن العام المالي المنصرم وموقف حملات التفتيش والمتابعة على الطرق والمحاور التابعة للجهاز مشددًا على استمرار التنسيق مع المحافظات المجاورة بشأن المتحصلات والغرامات الخاصة بالطرق والمنافذ.

وناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن مخالفات السيارات وغرامات التأخير، حيث وجّه المحافظ بتيسير إجراءات التحصيل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهاز.

ووجّه المحافظ كذلك بصرف حافز إثابة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجهاز تقديرًا لمجهوداتهم الملموسة خلال العام الماضي.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمستشار هاني محمد علي، والمستشار مصطفى فاروق المستشارَين القانونيَين للمحافظة ووليد عمران رئيس جهاز استهلاك الطرق وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، ومدير الإدارات المعنية بالمحافظة.