وزير الشباب: بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة لم يكن بأثر رجعي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مجلس النواب رفض الموافقة على وجود جهاز للرياضة في قانون الرياضة.

وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة لم يكن بأثر رجعي، كما أنه لا يوجد استهداف لأي شخص أو مؤسسة رياضية في قانون الرياضة.

قانون الرياضة الجديد

وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيكون هناك انتخابات للأندية بعد قانون الرياضة الجديد، كما أنه خاطب اللجنة الأولمبية الدولية بتعديلات قانون الرياضة الجديد.

الفصل التشريعي الحالي

وتابع: كان هناك لغة حوار بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية الدولية بشأن قانون الرياضة الجديد، كما أن رئيس مجلس النواب كان لديه رؤية بضرورة مناقشة قانون الرياضة الجديد في الفصل التشريعي الحالي.

وشدد وزير الرياضة إلى أنه لا يمكن أن يفرض تعديلات قانون الرياضة على مجلس النواب، كما أن اللجنة الأولمبية الدولية مقترحها 3 دورات متتالية لمجالس إدارة الأندية مثلها.