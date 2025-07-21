وزير الشباب يتوعدّ مقاضاة هؤلاء عقب الهجوم عليه بسبب قانون الرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية على موافقتهم على التعديلات في قانون الرياضة، مؤكدًا أنه نملك رفاهية تعديل قانون الرياضة بشكل كامل.

وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن تعديلات قانون الرياضة أقل من 80 مادة، كما أن الاهلي والزمالك هما قوة مصر الناعم.

الاعتذار للجماهير في حالة حدوث خطأ

وأشار إلى أن الدولة تقدر حب الجماهير للأندية، كما أنه يتحمل الشباب ورؤيتهم المختلفة ويعزز انتمائهم للوطن، ولا يمانع الاعتذار للجماهير في حالة حدوث خطأ، كما أنه لم يحدث أي خطأ في قانون الرياضة المصرية.

وتابع: الأهلي والزمالك مصدر فخر لمصر، والدولة حريصة على قوة مؤسسات الأهلي والزمالك، كما أن هدفنا الحفاظ علي الأهلي والزمالك ونقدر غيرة الجماهير.

وأردف أشرف صبحي، أن هناك معلومة خاطئة عن قانون الرياضة تسببت في هجوم على شخصه، وسأتحرك فور انتهاء قانون الرياضة لمواجهة مروجي الشائعات.

ولفت إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأكاذيب فور الانتهاء من قانون الرياضة، كما أن نادي الزمالك أحيانا يردد أننا نخدم الأهلي والعكس.

وتابع: كنت لاعبا في نادي الزمالك وعملت أيضًا هناك، والأهلي هاجمني وردد أنني أدعم الزمالك.

وأشار إلى أن رؤية الراحل الـ عامري فاروق بشأن بند المدة لمجلس الإدارة كانت مختلفة علي حسب منصبه، كما أننا لم نستهدف أي مجلس إدارة في قانون الرياضة ببند الـ 8 سنوات.