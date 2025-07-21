وزير الشباب عن قانون الرياضة: نحافظ على مستقبل أولادنا في عالم متغير

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: “نعمل على الحفاظ على مستقبل أولادنا في عالم متغير، منصب وزير الشباب والرياضة عام وليس لإدارة ملف الكرة، كما أن هناك مستهدفات وهي تطوير الرياضة المصرية وتحقيق العدالة”.

العمل العام مسئولية كبيرة

وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العمل العام مسئولية كبيرة ونتحمل ما هو إيجابي وسلبي، كما أن القيادة السياسية تثق في كل مسئول لخدمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

وأشار أشرف صبحي، إلى أن كل دول العالم تعمل على زيادة قوتها العسكرية، كما أن مصر كان لديها رؤية لتحديث القوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة من الشعب المصري وتحمي كل حدودنا.