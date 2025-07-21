وزير الشباب والرياضة: حوكمة التحكيم ليست محكمة رياضية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه لابد من مراعاة قانون الاتحادات مع ميثاق الأولمبي الدولي، لافتا إلى أن قانون 71 أكد على أن يكون هناك استثمار وشركات.

وأوضح أن الأندية في مصر لكي تحفز عمل الشركات لا يجوز العمل التطوعي، مشيرا إلى أن الأهلي لديه 3 شركات منهم شركة كورة.

وأكد على أن حوكمة التحكيم ليست محكمة رياضية، والتحكيم أخذ دورا أكبر من دوره.

الهجوم على قانون الرياضة

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه كان لديه توقع بالهجوم على قانون الرياضة الجديد، لافتا إلى أن التوقعات تكون احتمالية وقوع مشكلة في التطبيق.