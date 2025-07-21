أشرف صبحي: لدينا كدولة رؤية للتغيير في الرياضة من أجل التطوير

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أننا نعمل على الحفاظ على مستقبل أولادنا في عالم متغير، موضحًا أنه يدير الجميع وملك الجميع.

وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن منصب وزير الشباب والرياضة عام وليس لإدارة ملف الكرة، كما أن هناك مستهدفات وهي تطوير الرياضة المصرية وتحقيق العدالة.

وتابع: لدينا كدولة رؤية للتغيير في الرياضة من أجل التطوير، وكان لابد من حدوث تطوير في قانون الرياضة، مؤكدًا أنه امتلك حجة الإقناع من أجل تطوير قانون الرياضة.

وتابع: وزير الشباب والرياضة لابد أن يرد على الشائعات في قانون الرياضة في التوقيت المناسب، منذ عام 77 قانون الرياضة لم يشهد تعديلات حتى عام 2012.

ولفت إلى أن القبض علي قيادات الفيفا بسبب قضايا فساد كان من قبل الاتحاد الدولي وخالف ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل الآن على التطوير في قانون الرياضة من أجل مصر.

وأشار صبحي إلى أنه في عام 2017 قانون الرياضة خرج وكان ينقصه بعض التعديلات، وكان لدي توقع بالهجوم على قانون الرياضة، ولكن تم تجهيز خطط وبدائل لكل الاعتراضات المتوقعة على قانون الرياضة.