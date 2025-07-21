أشرف صبحي: مصر دولة قوية ولا تنزلق للصراعات ولديها القوة لحماية أرضها وشعبها

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الإعلام المصري داعم دائما لدولته في عالم متغير، وأننا حريصون على دولتنا كمواطنين أولا.

وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العمل العام مسئولية كبيرة ونتحمل ما هو إيجابي وسلبي، كما أن القيادة السياسية تثق في كل مسئول لخدمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

مصر كان لديها رؤية

وأشار أشرف صبحي، إلى أن كل دول العالم تعمل على زيادة قوتها العسكرية، كما أن مصر كان لديها رؤية لتحديث القوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة من الشعب المصري وتحمي كل حدودنا.

ونوه أشرف صحبي بأن مصر دولة قوية ولا تنزلق للصراعات، وتمتلك القوة لحماية أرضها وشعبها، ولديها حكمة في إدارة قوتها، وهناك دول كثيرة خسرت قوتها في حروب، وحاليا مصر تعمل على زيادة قدراتها وتحسينها.