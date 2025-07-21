البنك الأهلي يعلن رسميا رحيل أحمد ربيع للزمالك

أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي رحيل لاعبه أحمد ربيع لنادي الزمالك خلال الانتقالات لصيفية الجارية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر انستجرام : بالتوفيق لنجمنا أحمد ربيع في خطوته الجديدة مع نادي الزمالك.

في سياق أخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام بالعاصمة الإدارية، حيث يلتقي مع وادي دجلة في مباراة ودية يوم الجمعة المقبل، ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وخاض الزمالك حتى الآن ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، نجح في تحقيق الفوز بها جميعًا، حيث تغلب على أورانج بهدف دون رد، ثم كرر نفس النتيجة أمام فريق رع، قبل أن يفوز في مباراة مثيرة على نادي الشمس بنتيجة 5-4.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذه المباريات إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين، ورفع معدل الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في ظل الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتشهد معسكرات الزمالك تحضيرات مكثفة وسط حالة من التركيز والالتزام، في ظل رغبة الإدارة في بداية قوية تعيد الفريق إلى منصات التتويج.