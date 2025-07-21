قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد الدعم الكامل لمشروعات التنمية في تشاد
للحاصلين على شهادة الثانوية وخريجى الجامعات .. كل ما تريد معرفته عن التقديم فى كلية الشرطة للعام 2025/2026
ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة: 88% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء عسكرية
زيادة الإنتاج وخفض الأسعار .. 8 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لرئيس الهيئة العربية للتصنيع
بعد إحباط مخطط حركة حسم.. تعرف على عقوبة الكيانات الإرهابية طبقا للقانون
الكلاب تتحول إلى هياكل عظمية بسبب نقص الطعام في قطاع غزة.. شاهد
رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي
4 حوادث دامية في المنوفية خلال ساعات.. مصرع شابين وطفل وإصابة آخرين
رئيس أكاديمية الشرطة يعلن مواعيد التقديم للطلبة الجدد
بدون إصابات.. إخماد حريق مخزن أسفل عقار في حلوان
منذ 3 سنوات.. السكة الحديد توضح حقيقة فيديو مشادة مشرف قطار مع طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك الأهلي يعلن رسميا رحيل أحمد ربيع للزمالك

أحمد ربيع
أحمد ربيع
القسم الرياضي

أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي رحيل لاعبه أحمد ربيع لنادي الزمالك خلال الانتقالات لصيفية الجارية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر انستجرام : بالتوفيق لنجمنا أحمد ربيع في خطوته الجديدة مع نادي الزمالك.

في سياق أخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام بالعاصمة الإدارية، حيث يلتقي مع وادي دجلة في مباراة ودية يوم الجمعة المقبل، ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وخاض الزمالك حتى الآن ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، نجح في تحقيق الفوز بها جميعًا، حيث تغلب على أورانج بهدف دون رد، ثم كرر نفس النتيجة أمام فريق رع، قبل أن يفوز في مباراة مثيرة على نادي الشمس بنتيجة 5-4.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذه المباريات إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين، ورفع معدل الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في ظل الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتشهد معسكرات الزمالك تحضيرات مكثفة وسط حالة من التركيز والالتزام، في ظل رغبة الإدارة في بداية قوية تعيد الفريق إلى منصات التتويج.

الزمالك البنك الأهلي أخبار البنك الأهلي فريق البنك الأهلي أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

غزة

27 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات

ميناء الحديدة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مسؤوليته عن استهداف مواقع حوثية في ميناء الحديدة

ماسبيرو

أثر فى وعي الجمهور المصري.. الحديدي: التليفزيون المصري مر بتطورات كثيرة

بالصور

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

سائقو فولفو العالمية يستغيثون: تعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة

فولفو
فولفو
فولفو

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء

ميزة تكنولوجية يكرهها جميع أصحاب السيارات الحديثة

ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي يستخدم كلبا فى المشاجرات بالإسماعيلية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد