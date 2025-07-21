سيف زاهر يكشف سبب رغبة أليو ديانج في الرحيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن سبب رغبة أليو ديانج لاعب النادي الأهلي في الرحيل.

وقال سيف زاهر عبر فيسبوك: “الموضوع مع ديانج مش مادي رغم أن العروض المادية للاعب بره أعلى ولكن هو قال للمدرب انا هنا في الأهلي عشان ألعب أساسي مش عشان اكون بديل.. لو هكون بديل الأفضل لي اني أرحل”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا ووديًا على الملعب التونسي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية.

توزعت أهداف الأهلي على مدار الشوطين، وشهدت تألق عدد من اللاعبين:

ثنائية مبكرة لشريف: افتتح محمد شريف التسجيل للأهلي في الدقيقة 9 مستغلاً عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر وضعها بمهارة من فوق حارس المرمى.

وعاد شريف ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 22، مستفيدًا من عرضية أخرى، هذه المرة من المغربي أشرف بن شرقي، لتصل إليه الكرة المرتدة من الحارس ليودعها الشباك بسهولة.

مهارة بن شرقي: سجل الجناح الدولي المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36، بعدما استقبل عرضية مميزة من طاهر محمد طاهر من الجانب الأيسر، ووضعها في الشباك بمهارة فردية عالية.

الهدف الرابع بلمسة شبابية: اختتم اللاعب الشاب محمد عبد الله مهرجان أهداف الأهلي في الدقيقة 53، مستغلًا عرضية رائعة من محمود حسن تريزيجيه، ليتمكن من زيادة الفارق لصالح فريقه.