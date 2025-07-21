سلامتك يا معلم.. الأهلي يدعم حسن شحاته في أزمته الصحية

وجه النادي الأهلي، الدعم لحسن شحاته نجم الكرة المصرية السابق ومدرب المنتخب الوطني سابقا، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيسبوك: “خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة”.

وكان قد أعلن نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن، عن تعرض الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تستلزم تدخلاً جراحيًا عاجلاً اليوم.

وكتب أحمد حسن الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: "تمنياتنا للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم، وخالص الدعاء له بدوام الصحة والعافية".

مسيرة تاريخية وإنجازات خالدة

يُعد حسن شحاتة أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم المصرية، قاد منتخب مصر لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بثلاث بطولات متتالية في كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.