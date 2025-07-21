خالد بيومي يدعو بالشفاء للكابتن حسن شحاتة: الأسطورة المصرية الخلوق

وجه المحلل الرياضي خالد بيومي رسالة دعم للكابتن حسن شحاتة، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي:"خالص الدعاء بالشفاء العاجل للأسطورة المصرية الخلوق الكابتن حسن شحاتة".

وكان أعلن نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن، عن تعرض الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تستلزم تدخلاً جراحيًا عاجلاً اليوم.

وكتب أحمد حسن الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: "تمنياتنا للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم، وخالص الدعاء له بدوام الصحة والعافية".