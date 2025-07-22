قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهندسة 88.5% و83.41% الحاسبات والمعلومات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة
فتح باب التقديم في مدارس STEM و المتفوقين بعين شمس .. الرابط والشروط
الهيئة الوطنية للإعلام تعلن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو
بعد قبلة الساحل.. راغب علامة يصدر بيانًا رسميًا بعد منعه من الغناء في مصر
أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات
إعلام إيراني: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد
ملك بلجيكا عن أزمة غزة: عار على الإنسانية.. والسلطات تستجوب إسرائيليين
استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس.. تدخل فوري من التضامن وحياة كريمة في قرية السنابسة
المأساة الغامضة.. وفاة الطفلة السادسة في فاجعة المنيا داخل مستشفى أسيوط
بينهم 7 من طالبي المساعدات.. استشهاد 31 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يوجه رسالة دعم مؤثرة لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية

الزمالك
الزمالك
علا محمد

وجه نادي الزمالك رسالة دعم مؤثرة للنجم والمدرب السابق حسن شحاتة، بعد تعرضه لأزمة صحية تطلبت إجراء عملية جراحية، حيث أعرب مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب عن تمنيه بالشفاء العاجل لشحاتة.

ونشر النادي بيانه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فيه :"يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خالص تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة  ،مشددًا على مكانة شحاتة كأحد أبرز أساطير القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري.

وحرص مجلس ادارة نادي الزمالك علي الاطمئنان صحة الكابتن حسن شحاتة بعد الوعكة الصحية  التي تعرض لها و خضوعه  لجراحة عاجلة بالأمس.


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الدي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن حسن شحاتة عانى من ارتفاع كبير في نسبة الصفراء، مما أدى إلى مشاكل صحية في المعدة، وهو ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة.

وأكد أن الأطباء قرروا حجزه في المستشفى بشكل عاجل، وأوصوا بإجراء جراحة لتركيب دعامة، لافتًا إلى أن العملية أُجريت بالفعل أمس وتكللت بالنجاح، وأن الحالة الصحية لشحاتة مستقرة حاليًا.

نادي الزمالك حسن شحاتة بعد تعرضه لأزمة صحية مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

كريم نيدفيد

نيدفيد مودعا الأهلي: قصتي بدأت مع النادي وأنا عندي 8 سنين ولن تنتهي

أحمد حسن كوكا

هل اقترب الأهلي من ضم مهاجم سوبر؟.. أحمد شوبير يكشف الحقيقة

رودريجو

رودريجو يثير الجدل في مدريد.. ليفربول يراقب الموقف وتحركات اللاعب تشعل التكهنات

بالصور

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

نمر السيارة تسهل على اللصوص سرقتها وتسجيلها بأسمائهم.. تفاصيل

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

مدينة كبرى تحظر استخدام الدراجات الكهربائية وتفرض قيودًا صارمة

الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد