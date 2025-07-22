الزمالك يوجه رسالة دعم مؤثرة لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية

وجه نادي الزمالك رسالة دعم مؤثرة للنجم والمدرب السابق حسن شحاتة، بعد تعرضه لأزمة صحية تطلبت إجراء عملية جراحية، حيث أعرب مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب عن تمنيه بالشفاء العاجل لشحاتة.

ونشر النادي بيانه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فيه :"يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خالص تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة ،مشددًا على مكانة شحاتة كأحد أبرز أساطير القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري.

وحرص مجلس ادارة نادي الزمالك علي الاطمئنان صحة الكابتن حسن شحاتة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها و خضوعه لجراحة عاجلة بالأمس.



كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الدي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن حسن شحاتة عانى من ارتفاع كبير في نسبة الصفراء، مما أدى إلى مشاكل صحية في المعدة، وهو ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة.

وأكد أن الأطباء قرروا حجزه في المستشفى بشكل عاجل، وأوصوا بإجراء جراحة لتركيب دعامة، لافتًا إلى أن العملية أُجريت بالفعل أمس وتكللت بالنجاح، وأن الحالة الصحية لشحاتة مستقرة حاليًا.