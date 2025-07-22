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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إطلاق مبادرة"مُلهمة" بالتعاون بين اتحاد الخدمة التطوعية للشباب ومؤسسة بهية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ومؤسسة بهية، وكذلك إطلاق المبادرة الوطنية "مُلهمة"، والتي أُقيمت بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

تهدف مبادرة "ملهمة " إلى تعزيز التعاون المجتمعي والتنموي لدعم محاربات السرطان نفسيًا، ومعنويًا، واقتصاديًا، من خلال برامج متنوعة بمشاركة واسعة من شباب وفتيات الاتحاد، بالتعاون مع مؤسسة بهية الرائدة في علاج سرطان الثدي.

وتضمنت الفعاليات فقرة "كلمات مُلهمة" ألقاها عدد من المحاربات، وفقرة غنائية للمطربة مي عبد العزيز بأغنية "أشجع واحدة"، وتم عرض فيديو بعنوان "شكراً" يوثق قصص محاربات بهية وجهود الدعم المستمرة لهن.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن دعم الدولة المصرية لقضايا المرأة وخاصة محاربات السرطان يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تتبناها القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً:"المرأة المصرية كانت ولا تزال في قلب اهتمامات الدولة، وما نشهده اليوم من فعاليات مثل 'مُلهمة' هو انعكاس حي لهذه الأولوية الوطنية".

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتحرك وفق توجيهات واضحة من القيادة السياسية بأهمية دعم الإنسان المصري نفسيًا واجتماعيًا، مؤكداً أن مبادرة "مُلهمة" هي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة بالوقوف إلى جانب المرأة المصرية في كل مراحلها، خاصة في لحظات التحدي".

وأوضح وزير الشباب أن هذا التعاون بين اتحاد الخدمة العامة التطوعية ومؤسسة بهية يأتي كخطوة في مسار طويل من العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة ليست جهة تنفيذ فقط، بل شريك في بناء منظومة إنسانية تدعم كل فئات المجتمع.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بدور اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، فهو نموذجًا مُشرفًا للمسؤولية المجتمعية، يعكس روح مصر الجديدة التي تحتضن الوعي والتطوع والعمل من أجل الآخرين.

وشدد "صبحي" على أهمية المبادرات التي تمزج بين العمل التطوعي وقضايا الصحة والدعم المجتمعي، مشيدًا بجهود مؤسسة بهية، ودور اتحاد الخدمة العامة التطوعية في إشراك الشباب في أعمال إنسانية تعزز من وعيهم وانتمائهم.

وثمن وزير الشباب والرياضة الدور الذي تقوم به مؤسسة بهية في علاج ودعم المحاربات، ومؤكداً على حرص الوزارة على تفعيل كل أشكال الشراكة المجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة من خلال طاقات الشباب.

وفي ختام الفعالية، تم توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد الخدمة العامة التطوعية ومؤسسة بهية، والذي يستهدف تنظيم برامج ومبادرات مشتركة تركز على التوعية، والدعم النفسي، والتطوع.

قام بتوقيع البروتوكول اللواء/ إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، ومن جانب المؤسسة المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية.

وعقب توقيع البروتوكول تفقد وزير الشباب والرياضة معرض منتجات محاربات بهية، الذي عرض نماذج من أعمال يدوية ومنتجات صنعتها المتعافيات، كما تفقد فعاليات اليوجا والأنشطة الترويحية المصاحبة في ساحة المركز، التي تهدف إلى الدعم النفسي والترفيهي.

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