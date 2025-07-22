إعلامي: الأهلي مدد عقد مروان عطية حتى عام 2029

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة وجود أزمة بين مروان عطية مع مسئولي الأهلي كما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: محمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، قام بتمديد تعاقد مروان عطية قبل رحيله حتى عام 2029.

وأضاف كريم رمز: العقد الجديد لمروان عطية ينص على حصوله على 13 مليون في الموسم بزيادة مليون في كل موسم، واللاعب ليس لديه أي أزمة مع الأهلي.

وتابع: مروان عطية لم يفتعل أي أزمة في الفترة الأخيرة كما تردد واللاعب يقدر قيمة الأهلي جيدا.

وعن نادي الزمالك، أكد كريم رمزي: الزمالك في الفترة الاخيرة بيشتغل صح، ويبدو ان الناس في الزمالك بتشتغل صح سيما في ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن صفوف الفريق.

وأضاف: الاتحاد السكندري لم يحسم قراره النهائي في التعاقد مع أحمد الجفالي على سبيل الإعارة، وبالتالي زعيم الثغر ما زال يدرس إمكانية ضم أحمد الجفالي.