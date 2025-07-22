طارق يحيي لـ فتوح: اسمع النصيحة يا ابن الناس اللي بتعمله هينهي مسيرتك مبكراً

أكد طارق يحيى نجم اللكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة يسير بخطى ناجحة مع جون إدوارد المدير الرياضي

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: الزمالك بيشتغل صح في الفترة الأخيرة ونتمنى أن تعمل الصفقات لصالح للزمالك، وسعداء بما يحدث في الفترة الاخيرة

وأضاف: ربما يكون لدينا ملاحظات ولكن علينا تلاشي ذلك ولاعب الزمالك لابد أن يتحمل الضغوطات ودي أهم ما يميز اللاعب، وبمجرد الدخول من بوابة الزمالك الأمور تختف.ل

وتابع: لا بدأ ن نمنح الوقت الكافي ليانيك فيريرا للوقوف على إمكانيات لاعبيه جيدا، وكنت أتمنى إقامة معسكر الزمالك والمباريات الودية بدري عن كدا

وعن أزمة أحمد فتوح، انتقد طارق يحيى اللاعب قائلا: لا أعلم لماذا يفعل أحمد فتوح مثل هذه التصرفات أنت تلعب في نادي الزمالك وفتوح عايز حد كبير في حياته ينصحه

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا وسيجعلك أهدى من كدا، وما يفعله فتوح غلط وسينهي مسيرته مبكرا للغاية .