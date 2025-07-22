طارق يحيي: مفيش فايدة من فتوح ولازم "قرصة ودن"

طالب طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، من إدارة الزمالك اتخاذ قرارات قوية تجاه تصرفات أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تكرار الأخطاء التي يفعلها فتوح يدل أنه مفيش فايدة في اللاعب.

وأضاف: أحمد فتوح يحتاج إلى قرصة ودن كبيرة من مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد فتوح يلعب في ناد كبير بحجم الزمالك لابد أن يدرك ذلك جيدا.

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا وسيجعله أهدى من كدا، وما يفعله فتوح غلط وسينهي مسيرته مبكرا للغاية .

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا: لا اعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات انت تلعب في نادي الزمالك وفتوح عايز حد كبير في حياته ينصحه