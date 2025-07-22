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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جارديشار يكشف سر تغيير فانلة رقم 10 مع الأهلي

جارديشار
جارديشار
عبدالحكيم أبو علم

أكد نيتس جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهمية المباراة الودية أمام الملعب التونسي، التي خاضها الفريق أمس بمعسكر الفريق في تونس؛ استعدادا للموسم المقبل مشيرًا إلى أن اللاعبين حققوا استفادة فنية كبيرة من اللقاء.

قال :"الأجواء في معسكر تونس مميزة، خصوصًا ارتفاع درجة حرارة الطقس التي تُضفي مزيدًا من الصعوبة، وتُسهم في تأهيل بدني جيد استعدادًا للموسم الجديد، الذي يُعد موسمًا صعبًا وطويلًا، ويتخلله العديد من المنافسات القوية مثل دوري الأبطال والدوري المحلي وغيرها من البطولات التي نسعى لحصدها جميعًا".

وأضاف:" خضنا أول مباراة أمام فريق الملعب التونسي، وقدمنا أداءً جيدًا، وأحرزنا أهدافًا وأهدرنا بعض الفرص، ولا يزال أمامنا الكثير خلال فترة الإعداد من تأهيل وتصحيح، حتى نبدأ الموسم بأفضل صورة ممكنة".

وأوضح:" محمد شريف لاعب قدير ومميز، ونجح في تسجيل هدفين أمس، ووجوده يمثل إضافة قوية للفريق، نحن أمام موسم طويل، ونحتاج لأن نكون جميعًا في أفضل جاهزية فنية من أجل مصلحة الفريق، أما بالنسبة لرقم 10 الذي كنت ارتديه فقد استعاد محمد شريف الرقم، وهذا الأمر لا يُؤثر فنيًا بالتأكيد، لأن الأداء في النهاية لا يرتبط بالأرقام، بل بما يقدمه اللاعب داخل الملعب".

وتابع: «نعد الجماهير بأن نقدم أفضل ما لدينا، ونقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، من أجل النادي ومن أجل دعمهم المستمر لنا في كل المناسبات».

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