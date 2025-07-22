هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، وجود تقدم في مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن هناك إمكانية للتوصل لتوافقات لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الهيئة أن الأطراف ناقشت مساحة المنطقة العازلة بين محوري صلاح الدين وموراج.

وفي وقت سابق، أدان البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، تحويل الاحتلال قطاع غزة إلى منطقة مجاعة.

وأكد البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية، أن استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب صورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.