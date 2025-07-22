الجامعة العربية: استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب يعد إبادة الجماعية للفلسطينيين

أدان البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، تحويل الاحتلال قطاع غزة إلى منطقة مجاعة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وأكد البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية، أن استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب صورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية:" على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة".

وأكمل البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية:" على المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية".

ولفت البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية:"على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري".